Wypadek w okolicach Domasławic. Ranny kierowca audi został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala

Do wypadku doszło 8 sierpnia, ok. 16 na DK 37 w okolicach Domasławic, podczas wyprzedzania przez kierującego audi kolumny pojazdów. - W trakcie manewru kierujący citroenem nie zauważył audi i zepchnął auto na przydrożne drzewo- informuje st.asp. Tomasz Pruszyński z KPP w Sławnie.

W wyniku zderzeni z drzewem kierowca audi z podejrzeniem złamań obu nóg został przetransportowany przez śmigłowiec LPR do szpitala w Koszalinie. Citroenem podróżował kierowca i dwoje dzieci. Nikomu nic się nie stało.

Policja bada przyczyny wypadku.