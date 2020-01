Wypadek na obwodnicy w Słupsku. Śmierć mieszkańca p. sławieńskiego [ZDJĘCIA] - AKTUALIZACJA

- Wiadomo, że czołowo zderzyły się dwa pojazdy - Opel Corsa oraz Volkswagen Tiguan. W wyniku zderzenia doszło do pożaru. Są dwie ofiary śmiertelne. Nasze działania zmierzają do ustalenia tożsamości tych osób i ustalenia okoliczności wypadku. Prawdopodobnie ofiary to 60-letni mieszkaniec powiatu słupskiego, który kierował Volkswagenem oraz 20-letni mieszkaniec powiatu sławieńskiego, kierujący Oplem - mówi Monika Sadurska, oficer prasowy KMP w Słupsku. - Podkreślam, że to prawdopodobnie są te osoby, ponieważ tożsamość potwierdzi dopiero sekcja zwłok.

AKTUALIZACJA

Jak ustaliliśmy zmarłym 20-latkiem jest mieszkaniec Pałowa w gm. Postomino.

