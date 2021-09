Wycieczki rowerowe do 43 km od Sławna. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 11 - 12 września?

Wycieczki rowerowe ze Sławna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 43 km od Sławna, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 września w Sławnie ma być 27°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%, mogą też wystąpić burze. W niedzielę 12 września w Sławnie ma być 27°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka rowerowa przez Wybrzeże Słowińskie

Stopień trudności: 2

Dystans: 108,26 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 140 m

Suma podjazdów: 545 m

Suma zjazdów: 631 m

Trasę dla rowerzystów ze Sławna poleca GR3miasto

Słowiński Park Narodowy zna chyba każdy. Latem, w sezonie urlopowym ciągną tu rzesze turystów, a na plażach ciężko o intymny skrawek piasku. Wydmy, to jednak nie jedyne miejsce, które warto odwiedzić przemierzając szlaki Wybrzeża Słowińskiego. Ciekawostką tych obszarów jest także Święta Góra Słowińców – Rowokół. Na jej szczycie wznosi się wieża widokowa, z której rozpościerają się przepiękne widoki na całą okolicę.

