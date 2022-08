Wycieczka do Doliny Fantazji wychowanków z PWD Laski

Pierwszym zadaniem było przejście leśnym szlakiem, aby odnaleźć mroczne postacie i wykonać zadania i zagadki. Podróżnicy nie mieli łatwego zadania, musieli strzec swojego skarbu, aby bezpiecznie powrócić do Doliny. Wychowankowie z każdym zadaniem poradzili sobie śpiewająco i donieśli skarb w bezpieczne miejsce. Po wędrówce na dzieci czekał ciepły posiłek, a po nim zostały zaproszone do dalszej zabawy. Wychowankowie mogli wykonać własne miotełki, upiec na piecu smaczne podpłomyki oraz zintegrować się z innymi uczestnikami na placu grając w różne gry zespołowe. To był naprawdę super spędzony czas. Dzieciaczki zmęczone, ale bardzo zadowolone wróciły bezpiecznie do domu. Serdeczne podziękowania dla Fundacji Dolina Fantazji za zaproszenie, fantastyczne atrakcje oraz przemiłą atmosferę.

źródło: Gmina Malechowo