Wybuch gazu w Sławnie - prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem sprowadzenia katastrofy [ZDJĘCIA]

Prokurator mówi, że rozpoczęło się przesłuchiwanie świadków. Podkreśla, że nic nie przesądza.

- Będzie też powołany biegły, który wypowie się na temat przyczyny wybuchu gazu - dodaje Mirosława Bańska. - Gdy będziemy mieli komplet informacji to podejmiemy dalsze decyzje. Aktualnie jest na to zbyt szybko.

W myśl Kodeksu Karnego sprowadzenie katastrofy umyślne jest zagrożone karą od roku do 10 lat więzienia, a jeśli było by to nieumyślne to od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.