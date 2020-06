Miss Polonia 2020 Open. Zobacz kandydatki do tytułu najpiękniejszej

Trwają eliminacje do Miss Polonia 2020 OPEN! Zobacz kandydatki, które chcą stanąć w szranki o tytuł najpiękniejszej i koronę Miss Polonia 2020. Głosowanie w zależności od grupy trwa do niedzieli 21 czerwca (grupa A), lub do poniedziałku, 22 czerwca do godziny 23:59 (grupa B)!