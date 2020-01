Wyborna zabawa w szczytnym celu- Bobolin - XXII Bal Charytatywny na rzecz DORT [ZDJĘCIA] cz. 2

- W DORT zatrudniamy 6 osób. Zajmują się one rehabilitacją naszych podopiecznych, którymi są osoby niepełnosprawne- mówi Marzena Górzyńska, przewodnicząca Stowarzyszenia Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół na Ziemi Darłowskiej. - Do tego cztery osoby pracują społecznie plus rodzice będący w zarządzie stowarzyszenia.

Stowarzyszenie powstało, gdy rodzice dzieci niepełnosprawnych postanowili je założyć, aby wspólnie pomagać swoim pociechom.

- Stowarzyszenie istnieje 22 lata - dodaje Marzena Górzyńska. - Dochód z każdego balu przeznaczamy na funkcjonowanie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego. Wspiera nas samorząd - Starostwo Powiatowe, PFRON, sponsorzy, utrzymujemy się też z 1 procenta od podatku. Jakoś udaje się to wszystko tak spiąć, że DORT działa. Tutaj dziękujemy za każde wsparcie - akcentuje.