Wszystko co warto wiedzieć o powiecie sławieńskim ZDJĘCIA. Polecamy i zapraszamy Tomasz Turczyn

Powiat sławieński to 6 gmin: dwie miejskie - miasto Sławno i miasto Darłowo oraz cztery gminy wiejskie: Postomino, Malechowo, Sławno i Darłowo. Mieszka tutaj - według danych z 2019 roku - 56 tysięcy osób. To powiat nadmorski. Co za tym idzie dynamicznie rozwija się turystyka nad Bałtykiem i w części wiejskiej agroturystyka. Atut? Brak uciążliwego przemysłu, dużo lasów, jezior.