Wspominamy XII Międzynarodowy Bieg po Plaży w Jarosławcu - 7 lipca 2002 r. [ZDJĘCIA]

Bieg Po Plaży to najstarsza impreza sportowa odbywająca się na terenie gminy Postomino. Po raz pierwszy na jego starcie zawodnicy stanęli w czerwcu 1991 roku, było ich wówczas 40, gdzie w 2011 roku w XXI edycji biegu wzięło udział łącznie 1 071 zawodników z Polski, Niemiec, Anglii, Ukrainy, Białorusi, Kenii.

To dzięki Zdzisławowi Ludwikowskiemu (pracownik Centrum Kultury i Sportu w Postominie i w przeszłości miłośnik biegania) gmina może szczycić się Międzynarodowym Biegiem, którego trasa biegnie urokliwymi uliczkami Jarosławca, piaszczysta plażą i przepięknymi duktami leśnymi.

- Pod koniec 1990r. w trakcie trwania mojej przygody z bieganiem zwróciłem się z inicjatywą do ówczesnego Naczelnika Gminy Zbigniewa Galka, żeby na terenie naszej gminy zorganizować bieg - wspomina Zdzisław Ludwikowski. - Naczelnik długo wsłuchiwał się w to, co mówiłem o bieganiu, o tym jak ta dyscyplina sportu upowszechnia się w innych miejscowościach i że u nas też by się przydało „coś" zrobić dla promocji gminy. Co prawda odpowiedzi na miejscu nie otrzymałem, ale już na początku 1991r. zostałem poproszony na rozmowę do Urzędu Gminy, gdzie oprócz Naczelnika Zbigniewa Galka obecny był także pan Alfred Obszański. Powiedziano mi tak: „Jak potrafisz zorganizować, to do roboty". Pierwszym krokiem, jaki poczyniłem w celu organizacji biegu było przygotowanie regulaminu, który rozdawałem na zawodach, rozesłałem do szkół i prasy lokalnej. Tak to się zaczęło i trwa nadal - dodaje.