Wspaniały gest firmy z Jarosławca. Zapewnia dom dla ponad 100 obywateli z Ukrainy ZDJĘCIA

Wspaniały gest Health Resort & Medical SPA Panorama Morska w Jarosławcu

Resort postanowił zakupić Willę Faro w Jarosławcu i poświęcić ją oraz inny okoliczny dom dla obywateli Ukrainy. Domy posiadają pokoje z łazienkami, a oprócz tego część pokoi posiada balkony. Każde piętro ma także kuchnię, a wszyscy mieszkańcy korzystać będą mogli ze wspólnego ogrodu.

Aby zapewnić mającym zamieszkać w willach Ukraińcom godne warunki życia, pracownicy resortu od kilku dni kompletują dla nich asortyment niezbędny do codziennego funkcjonowania. Wśród pracowników organizowane są zbiórki, w które zaangażowało się większość pracowników. Załoga Panoramy Morskiej dba o to, aby mającym przyjechać do willi uchodźcom nie brakło podstawowych środków higieny, ubrań, bielizny, a także artykułów dla dzieci.

- Do domów przyjechały już pierwsze rodziny z dziećmi, a z każdym kolejnym dniem mieszkańców będzie przybywać. Docelowo resort ma zamiar zapewnić dach nad głową ponad 100 uchodźcom, w tym naszym pracownikom oraz ich rodzinom - informuje Katarzyna Zielińska z Health Resort & Medical SPA Panorama Morska.