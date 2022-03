Wpadka w Darłowie. Podejrzanemu grozi wiele lat w więzieniu

Wpadka w Darłowie z narkotykami

- Kryminalni z Komisariatu Policji w Darłowie zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości narkotykowej, na jednej z ulic zauważyli 31-letniego mieszkańca tego miasta, który był już wcześniej karany za posiadane środków odurzających i był dobrze znany policjantom. W chwili legitymowania przy mężczyźnie ujawniono zawiniątko z zawartością białego proszku. Była to amfetamina - informuje st. asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie. - Policjanci podejrzewali, mężczyzna może posiadać narkotyki również w miejscu zamieszkania. Ich przypuszczenia potwierdziły się. Funkcjonariusze w pomieszczeniach zajmowanych przez 31 - latka znaleźli znaczną ilość środków odurzających. Wstępne badania narkotesterami wykazały, że zabezpieczone środki to amfetamina oraz marihuana. Policjanci łącznie zabezpieczyli blisko 110 gramów amfetaminy i prawie 7 gramów marihuany.

Jak ustalili kryminalni, mężczyzna był już wcześniej karany za przestępstwa narkotykowe. 31 - latek został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających w warunkach recydywy. Na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec dwóch podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.