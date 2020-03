Wójt gm. Darłowo apeluje do premiera o przełożenie wyborów prezydenckich. Co myślą inni włodarze?

Radosław Głażewski, wójt gminy Darłowo apeluje do premiera Mateusza Moraweckiego o przełożenie wyborów prezydenckich, które mają się odbyć 10 maja 2020 roku.

Co na temat planowanych wyborów majowych sądzą samorządowcy z powiatu sławieńskiego? - Termin majowy w obecnej sytuacji jest nie do zaakceptowania. Może być problem z chętnym do pracy w komisji, poza tym wiele osób będzie w kwarantannie. Wielu ludzi nie pójdzie do urn ze strachu - komentuje Janusz Bojkowski, wójt gminy Postomino. - Czy można uznać że w takich warunkach wybory spełniają warunek powszechności? - Pytanie o wybory zatkało mnie. Czy ktokolwiek może teraz chcieć przeprowadzenia wyborów? Tylko ktoś niepoważny. Bezwzględnie trzeba je przełożyć i nie ma co tutaj dyskutować - mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa.

- Wybory powinny być przełożone. W gminie Darłowo jest 15 komisji obwodowych i do ich obsługi potrzebnych jest około 150 osób. Przy obecnej sytuacji epidemicznej nie będzie chętnych do pracy komisjach . Ludzie boją się iść zrobić zakupy, iść do apteki, a tym bardziej będą się bali brać udział w pracy komisji - podkreśla Radosław Głażewski, wójt gm. Darłowo.

Zapytany o list do premiera Mateusza Morawieckiego? - Jestem wójtem wybranym przez mieszkańców gminy Darłowo i tym samym w ich imieniu wyrażam określoną opinię oddolną - mówi wójt Radosław Głażewski. - Uważam, że jest to bardzo ważny głos, bo to mieszkańcy, Polacy, wybierają władzę, a nie odwrotnie. Każdy powinien o tym pamiętać.

Radosław Nowakowski, wójt gm. Malechowo mówi, że wybory prezydenckie powinny być przełożone. - Ich organizacja w maju będzie niewykonalną misją - ocenia wójt gm. Malechowo. - Jest to niemożliwe, aby wykonać obowiązkowy akt podejścia do urny. To jest nierealne. Pamiętajmy, że wybory to cały proces począwszy od kampanii wyborczej - podkreśla Ryszard Stachowiak, wójt gminy Sławno. - W obecnej sytuacji nie widzę możliwości ich przeprowadzenia - akcentuje.

- Uważam że termin dla wyborów jest trudny. Ciężko powiedzieć, czy uda się znaleźć ludzi do pracy w komisjach od czego zależy sukces organizacyjny. Inną kwestią jest zagrożenie z rozprzestrzenianiem się wirusa w tej sytuacji i zapewnienie bezpieczeństwa ludziom. Obawiam się, że frekwencja może być bardzo słaba. W takiej sytuacji wybory mogą stracić sens - ocenia Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna.

