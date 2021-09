Wiwat! Tak Sławno świętowało 650-lecie ZDJĘCIA

W Sławnie powołano Komitet Obchodów 650-lecia miasta. Oto jego skład osobowy: Waldemar Arendt, Bogdan Kaniewski, Ryszard Markiewicz, Józef Ulatowski, Mieczysław Strześniewski i Zygmunt Komorowski oraz Władysław Pająk, Mikołaj Tomaszewski, Lucjan Kozaczek, Adam Mościcki i Bronisław Kapała.

Jubileusz zaplanowano od 13 do 16 maja 1967 roku. Zapoczątkowała go inauguracja w Sławsku (to znaczy w dawnym Sławnie), gdzie miał miejsce Zlot Młodzieży ZHP, ZMW i ZMS i właśnie do tych unikalnych zdjęć dotarliśmy i je Państwu prezentujemy. Dokładnie są one ze Sławska 13 maja 1967 roku. Następnie uczestnicy inauguracji przemaszerowali na plac Zwycięstwa (tzn. obecny plac kardynała Wyszyńskiego) w Sławnie, gdzie miała miejsce druga część uroczystości.

