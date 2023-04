Wiosna biegowa 2023 w Sławnie rozpoczęta. Maraton na raty. Zdjęcia, wideo, wyniki

Biegowa wiosna 2023 w Sławnie

Bieganie w Sławnie rozpoczęło się w 2023 roku w sobotnie przedpołudnie na ścieżkach rowerowych w parku miejskim obok Szkoły Podstawowej nr 2. Najpierw - w ramach Maratonu na raty - rywalizowali panowie na 3 km i miłośnicy Nordic Walking - 1,5 km, a później pobiegły panie na 1,5 km.

Panie wiosenne bieganie rozpoczęły tradycyjnie w tempie rekreacyjnym wbiegając na metę w zwartej grupie. Z kolei panowie powalczyli na trasie i tutaj wygrał Damian Rosiak, przed Tomaszem Jabłońskim i Piotrem Kozdrą - wszyscy KB Spoko Sławno. Taka kolejność była od startu do mety.

Dokładne wyniki - czasy podamy niebawem. Aura do biegania nie była wymarzona, bo temperatura powietrza wynosiła 3 stopnie Celsjusza i do tego lekko wiał wiatr oraz mżyło. Ale miłośników biegania to nie odstraszyło.