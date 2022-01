Wilki wpadły w oko fotopulapki ZDJĘCIA, WIDEO

Stanowisko Lasów Państwowych dotyczące wilków

- Prawie każdego dnia spędzam sporo czasu służbowo i prywatnie w lesie - mówi Piotr Szymański z Nadleśnictwa Sławno.- Widywałem wilka stosunkowo rzadko, najczęściej były to tropy na śniegu bądź gruncie. Raczej były to tropy pojedynczych osobników, rzadziej większej ilości. Zdarzają się też ślady bytowania w postaci odchodów i resztek upolowanej zwierzyny. Wilk prowadzi skryty tryb życia. Przez ostatnie cztery lata widziałem go trzy razy. Natomiast tropy i ślady widywałem często na terenie całego Nadleśnictwa Sławno/ Potwierdzają to też pracownicy terenowi - akcentuje.

Wilki, na które przez dziesiątki lata polowano, niemal zupełnie zniknęły z terenów Polski. W 1998 r. drapieżniki te objęto ochroną gatunkową. Od tego czasu systematycznie ich liczba wzrasta, a spotkania z tymi pięknymi, dzikimi zwierzętami mogą przytrafiać się częściej.