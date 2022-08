Wieża Postomino na własnym boisku nie dała szans MKP Szczecinek

Po wyjazdowej porażce 0:4 z Mechanikiem Bobolice w pierwszej kolejce IV ligi, Wieża Postomino zrehabilitowała się przed własną publicznością i pewnie pokonała MKP Szczecinek 4:1 (2:0). Pierwszą bramkę strzelił w 10 min. głową Fabian Słowiński po dośrodkowaniu Wójcika. Pięć min. później po strzale z ok. 20 metrów na 2:0 podwyższył Wojciech Wójcik. Do przerwy mogło być 3:0, ale przy bramce zdobytej przez Słowińskiego sędzia dopatrzył się spalonego.

Jednak co ma wisieć, nie utonie. Dwie minuty po rozpoczęciu drugiej połowy Fabian Słowiński po zagraniu Łyszyka ponownie trafia do siatki MKP Szczecinek i tym razem sędzia nie ma wątpliwości. Trzy minuty później, w 50 min. ten sam zawodnik znów po zagraniu Łyszyka, strzela czwartą bramkę dla Wieży Postomino i kompletuje hat-tricka.

MKP Szczecinek odpowiedziało golem z Góry z rzutu karnego, po zagraniu ręką w polu karnym przez zawodnika Wieży.