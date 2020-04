Wielkanoc. Wielka Sobota w Kościele Mariackim w Sławnie i tzw. małym kościółku [ZDJĘCIA]

Kościół Mariacki w Sławnie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 12.04.2020r.

1. Dziś Wielkanoc, święto zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem. Przeżywamy ją w kontekście trudności wywołanych pandemią. Tym bardziej więc życzymy Wam pokoju i nadziei płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa. Życzymy Wam i waszym bliskim błogosławionych świąt Wielkanocnych.

2. Jutro drugi dzień Wielkanocy. Msze św. będą odprawione według porządku niedzielnego. W piątek, ze względu na Oktawę Wielkanocy nie ma postu piątkowego. Za tydzień przypada święto Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy gorąco, aby o 15.00 odmówić koronkę. Za jej odmówienie można uzyskać odpust zupełny.

3. Ze względu na zarządzenie władz oraz decyzję Biskupa, Msze św. do 19 kwietnia, odbywają się bez udziału wiernych. Poza Mszą św., w kościele może przebywać maksymalnie 5 osób. Łączmy się duchowo o 15.00 na koronce do miłosierdzia a o 20.30 na różańcu. Prośmy Boga o ustanie epidemii, nawrócenie grzeszników oraz o siły dla zmagających się z epidemią. Niech wzrasta w nas tęsknota za spotkaniem z Jezusem Eucharystycznym w naszej parafialnej świątyni. Zachęcamy do oglądania transmisji Mszy św. w telewizji publicznej oraz do duchowej Komunii św.. Nadal możemy korzystać z dyspensy od udziału we Mszy św. niedzielnej.