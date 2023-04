Wielkanoc 2023. Ile płaci się za jaka na targowisku? Zdjęcia

Wielkanoc bez jajek? Nikt sobie jej nie wyobraża takiej. Sprawdziliśmy ile płaci się na targowisku miejskim w Sławnie za jaja. I za kurze - w zależności do wielkości - trzeba zapłacić w granicach od 1 zł do 1,6 zł za sztukę. Mowa o jajkach od lokalnych rolników. Jeden z takich sprzedawców mówi, że radzi kupić jajka wcześniej np. we wtorek przed Wielkanocą, bo na ostatnią chwilę, a więc w piątek może być z tym kłopot.