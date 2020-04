We Wrześnicy groźny pożar w lesie. Użyto helikoptera do gaszenia [FOT, WIDEO]

We Wrześnicy strażacy walczyli - we wtorek 28 kwietnia 2020 r. popołudniu - z pożarem, który wdzierał się do lasu. Ogień gasiły zastępy zawodowej straży ze Sławna i okoliczne OSP plus użyto śmigłowca gaśniczego.

Wideo przesłał nam Czytelnik ze Sławna - DZIĘKUJEMY. - Spłonęło około hektara ściółki leśnej. Pożar wdzierał się w głąb lasu - relacjonuje kpt. Damian Tomczyk, oficer prasowy powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. - W akcji gaśniczej brało udział dziewięć zastępów strażackich plus śmigłowiec gaśniczy. Strażak dodaje, że pożar udało się opanować oraz zaznacza, że sytuacja była by dużo bardziej poważna, gdyby ogień wdarł się w głąb lasu. - W lasach jest sucho. Apelujemy o rozsądek i rozwagę - mówi kpt. Tomczyk. Przyczyna pożaru nie jest znana. Nie można jednak wykluczyć nawet podpalenia lub nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. W akcji gaśniczej uczestniczyło: PSP Sławno, OSP Wrześnica, OSP Żukowo, OSP Sławsko, OSP Janiewice, OSP Pałówko, śmigłowiec gaśniczy. zobacz galerię (137 zdjęć) Rok 2008, Jarosławiec - XVIII Międzynarodowy Bieg po Plaży [... zobacz galerię (137 zdjęć) Wideo