Warsztaty wielkanocne w Świetlicy Kultury w Malechowie ZDJĘCIA

Świetlica Kultury w Malechowie

Warsztaty wielkanocne - w Malechowie - dają ogromną możliwość twórczego przygotowania się do świąt Wielkiej Nocy i stworzenia fantastycznych dekoracji np. koszyczków wielkanocnych, które uczniowie dzisiaj zrobili. Warsztaty mobilizują dzieci do artystycznego spojrzenia na świat, przez co rozwijają zdolności plastyczne i manualne. Wspaniałe pobudzają wyobraźnię i angażują do wspólnej aktywności.... Tak właśnie było w Świetlicy Kultury w Malechowie.