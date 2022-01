Warszawa - unikat z 1915 roku do naszego Czytelnika ZDJĘCIA

- To rodzinna pamiątka, którą odnalazłem wśród starych dokumentów - mówi mieszkaniec Sławna.

Nie chce, aby wymieniano jego imię i nazwisko.

- Sam album jest piękny i warto go zaprezentować - uważa nasz rozmówca.

Całość ma podtytuł "Pobojowisko" i są w niej liczne zdjęcia przedstawiające różne miejsca np. Warszawę, która jest zniszczona wojenną pożogą.

Wstęp do albumu napisał Stanisław Dzikowski. I tu kolejna ciekawostka. Dzikowski to polski dziennikarz i powieściopisarz, który urodził się w 1884 roku we Lwowie. W 1909 roku zamieszkał w Warszawie, gdzie współpracował stale z tygodnikiem "Świat" aż do 1925 roku. Później był zastępcą kierownika w dziale literackim "Gazety Ludowej" aż do jego zamknięcia, co się zbiegło z ucieczką wicepremiera Mikołajczyka. W tym okresie znany był z ostrego pióra. W czasach PRL - ze względu na przekonania - był izolowany i przez to miał kłopoty finansowe. Zmarł w 1951 roku.