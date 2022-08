Wakacyjny turniej piłkarski we Wrześnicy pod hasłem „Startujesz - jesteś mistrzem”

Po rozlosowaniu kolejności rozegrano łącznie 6 meczy grając systemem „każdy z każdym”. Każdy zespół rozegrał po 3 spotkania, 2 x 8 min. ze zmianą stron. Zawodnicy spędzili łącznie na boisku 256 minut. W 6 spotkaniach padło łącznie 39 goli. Pięć meczy zakończyło się wygraną, a jedno spotkanie zremisowano.

Po niezwykle emocjonujących spotkaniach Puchar Wójta Gminy Sławno wywalczyła drużyna zgłoszona pod nazwą „Janiewice”, w skład której wchodzili zawodnicy m.in. z Janiewic, Żukowa, Łętowa.

Drugie miejsce wywalczyła drużyna ze Sławna, złożona z najmłodszych zawodników. Na miejscu trzecim uplasowała się ekipa z Wrześnicy, a czwarte miejsce zajęli zawodnicy ze Sławska.

Wyniki poszczególnych zmagań:

Sławsko – Wrześnica

1:1

Janiewice – Sławno

5:1

Sławsko – Janiewice

0:6

Wrześnica – Sławno

3:5

Wrześnica – Janiewice

3:5

Sławsko – Sławno

2:7

Puchary i pamiątkowe dyplomy za udział wręczył Wójt Gminy Sławno Ryszard Stachowiak, podkreślając fakt, że bardzo trafnie wybrano hasło przewodnie turnieju: „Startujesz - jesteś mistrzem”. Serdecznie podziękował zawodnikom za udział w sportowej zabawie, za grę fair play oraz ich opiekunom, którzy znaleźli czas i chęci, by zadbać o udział młodych zawodników w rywalizacji.

Organizatorami zmagań byli animatorzy boiska Orlik 2012 we Wrześnicy - Gerard Kucharski i Stanisław Bryndal we współpracy z Urzędem Gminy Sławno.