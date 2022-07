Wakacje w powiecie sławieńskim. Dla turystów za darmo ZDJĘCIA Tomasz Turczyn

W okolicy można oglądać nieliczne już budynki o konstrukcji szachulcowej z przełomu XIX i XX wieku. Będąc w Jarosławcu warto zajechać na przystań kutrów rybackich, gdzie nie ma typowego portu do którego byłyby zacumowane łodzie i kutry. Tutaj jest dalba wyciągowa, czyli gruba stalowa lina, która wyciąga kutry z morskiej wody na plażę. Przy samej przystani znajduje się stacja ratownictwa morskiego. Jest to jeden z wielu elementów XIX-wieczniej sieci "czerwonych szop", które były siedzibami ratowników morskich. Po przepysznej uczcie rybnej skosztowanej w porcie można odprężyć się wśród szumu fal spacerując po mini molo czy też wylegując się na plaży. UG Zobacz galerię (40 zdjęć)

Przygotowaliśmy dla Was różne miejsce bezpłatnych lokalizacji turystycznych. Co to oznacza? Prezentujemy na zdjęciach miejsca postojowe np. dla rowerzystów - wiaty rowerowe, czy dla kajakarzy i inne przydatne lokalizacje dla wczasowiczów, ale i też mieszkańców. OPISY i FOTOGRAFIE W GALERII ZDJĘCIOWEJ.