W ZSM Darłowo uczy się 70 uczniów z Ukrainy. Część z nich jest w kraju ogarniętym wojną ZDJĘCIA

- Mamy 70 uczniów z Ukrainy, którzy się u nas uczą i mieszkają w internacie - wylicza Magdalena Miszke, dyrektor ZSM w Darłowie. - Gdy wybuchła wojna z tego grona sześcioro pozostało na Ukrainie. To osoby z klas maturalnych, które zaskoczyła wojna i mobilizacja wojskowa.

Nasz reporter pyta dyrektora ZSM, jakie są reakcje uczniów z Ukrainy na wojnę w ich kraju?

- Gdy ona wybuchła to pierwsze co zrobili to próbowali się skontaktować ze swoimi bliskimi na Ukrainie - mówi Magdalena Miszke. - Tak robią każdego dnia. To są ogromne napięcia, nerwy, łzy. Nasza szkoła zapewnia im wsparcie psychologiczne. Często są to bardzo trudne rozmowy - dodaje.

Magdalena Miszke mówi też, że uczniowie z Ukrainy i Białorusi są zdecydowanymi przeciwnikami wojny.