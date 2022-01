Wicie - gmina Darłowo



Wicie to wyjątkowa, mała miejscowość wypoczynkowa, położona w samym środku polskiego wybrzeża. To doskonałe miejsce na odpoczynek z dziećmi lub dla osób ceniących sobie ciszę i spokój. Czyste plaże, malownicze jezioro, minizoo, baza noclegowa zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających turystów. Do Wicia dojedziesz malowniczo położoną międzynarodową trasą rowerową R-10.