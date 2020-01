W Warszkowie potrącenie starszej kobiety na pasach i później wjechanie TIR-a w osobówkę [ZDJĘCIA]

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że najpierw, na przejściu dla pieszych, została potrącona starsza kobieta. Pani ta z podejrzeniem złamania nogi została ostatecznie zabrana karetką do szpitala w Sławnie - informuje asp. sztab. Tomasz Pruszyński z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie. - Jednak, gdy kobiecie udzielano pierwszej pomocy w karetce pogotowia, to przed przejściem dla pieszych zatrzymał się samochód osobowy, a jadący za nim kierowca TIR-a nie zdążył w porę wyhamować ciężarówką i uderzył w tył samochodu osobowego.

Na miejscu trwają policyjne czynności. Asp. sztab. Pruszyński dodaje, że m.in. trwa ustalanie, jakie auto potrąciło starszą kobietę, gdyż żadne się nie zatrzymało.

Do zdarzenia doszło na tzw. aktywnym przejściu dla pieszych w Warszkowie (gm. Sławno) na krajowej drodze nr 6. I tutaj mieszkańcy wsi pytają, czy to aktywne przejście dla pieszych działało? Nasi rozmówcy powątpiewają. Mówią, że owszem, ale po oddaniu do użytku, a później pojawiły się problemy.