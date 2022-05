W Warszkowie obywatelskie ujęcie pijanego kierowcy ze Słupska. Pan jest "dobrze znany" policji

W Warszkowie jechał slalomem

- Dyżurny sławieńskiej komendy skierował policyjny patrol do miejscowości Warszkowo, gdzie osobowym Volvo miał kierować nietrzeźwy mężczyzna. Na miejscu policjanci zastali zgłaszającego, który widział, jak kierowca osobówki jechał slalomem zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu. Po zatrzymaniu świadek zabrał kluczyki, by uniemożliwić dalszą jazdę - relacjonuje st. asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławie. - Jak się okazało, 32-letni mieszkaniec Słupska, miał w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna kilkukrotnie był już karany za jazdę w stanie nietrzeźwości i ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

32-latek jest dobrze znany policjantom.

- Mężczyzna ma na swoim koncie długą listę podobnych przestępstw. Sąd Rejonowy w Sławnie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. 32 - latek z sądu trafił prosto do zakładu karnego, gdzie może spędzić kilka najbliższych lat - dodaje policjantka ze Sławna. - Świadek zdarzenia, który ujął kierowcę wykazał się wzorową obywatelską postawą odpowiedzialnością. Dzięki jego czujności oraz szybkiej reakcji interweniujących policjantów prawdopodobnie zdarzenie to nie zakończyło się tragedią.