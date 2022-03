W Sławnie wodne problemy lokatorów z kamienicy ZDJĘCIA, WIDEO

Na kłopoty wodne w Sławnie WiK

[video]21573 [/video]

- Co osuszymy piwnice, to znów woda nam wchodzi od gruntu - mówi naszemu reporterowi jeden z lokatorów w trakcie kolejnej interwencji strażaków.

Wojciech Ludwikowski, prezes Wodociągów i Kanalizacji w Sławnie mówi, że administrator Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy, która ma wodne kłopoty zlecił zajęcie się sprawą spółce miejskiej, którą kieruje.

- Pracownicy WiK ustalili, że w piwnicy wybijają wody podskórne i trafiają do nich przez rurę żeliwną. To najprawdopodobniej stara burzówka, bo nie jest to nasza instalacja miejsca. Ta rura była była zabezpieczona, ale te zabezpieczenie się poluzowało i tą drogą wodę wybijało do piwnic. Uszczelniliśmy to miejsce ponownie - mówi Wojciech Ludwikowski, prezes WiK. - Wykonaliśmy też inne prace, które powinny pomóc rozwiązać problem.