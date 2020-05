USKS Grom Sławno rozpoczął realizację inwestycji - strzelnicy sportowej w okolicy obwodnicy koło Sławna. Ma ona powstać w lasku - patrz zdjęcia.

Strzelnica ma być sportowa i - jak mówi Andrzej Glinka z USKS Grom Sławno - dla rodzin. Strzelanie ma być tylko z broni pneumatycznej.



- Ponad rok staraliśmy się o wszystkie konieczne pozwolenia, aby móc zlokalizować strzelnicę sportową w lasku w pobliżu obwodnicy koło Sławna - mówi Andrzej Glinka. - Chodziło o spełnienie wszystkich wymagań ponad wymaganą konieczność (uzyskanie warunków zabudowy, konsultacje z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad w Szczecinie, konsultacje z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oddział w Złocieńcu i w Koszalinie) uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew. Wreszcie i to ostatnie otrzymaliśmy i rozpoczęliśmy przygotowanie terenu. Miejsce nie jest wybrane przypadkowo, bo kiedyś była tutaj strzelnica.



Inwestycja rozpoczęła się od wycinki drzew i krzaków. USKS Grom uzyskał na nią środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania publicznego pn. "Program Społecznik na lata 2019-2021". Dołożył własne pieniądze i także projekt wsparli prywatni sponsorzy - Jerzy Chodań, Nadleśnictwo Sławno, Producent Siatki - Sławomir Hulecki z Włynkowa k. Słupska, Firma Ogólnobudowlana GB Bernard Gutowski ze Sławna, P.P.H.U. Lemar Mariusz Zdzitowiecki z Warszkówka, firma EMI Radosław Babiarz ze Sławna, Centrum Budowlano Narzędziowe "U Śmiecha" ze Sławna, firma Caldrew Ewelina Boros ze Sławna, firma Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ze Sławna.



- Starając się o konieczne pozwolenia dla strzelnicy w Sławnie wykonaliśmy strzelnicę w Kwasowie (gmina Sławno) i ona działa. Kwasowo było alternatywną lokalizacją. Gdyby nie to to musielibyśmy zwrócić pieniądze ze "Społecznika", gdyż minął by nam termin rozliczenia projektu. Mówią to w kontekście tego, że bardzo przeciągnęło się, nie z naszej winy, uzyskanie pozwoleń dla wykonania strzelnicy w Sławnie. Na szczęście operator projektu zgodził się na przeniesienie środków na Kwasowo - dodaje Andrzej Glinka. - Teraz liczę, że sławieńska strzelnica zostanie uruchomiona w tym roku - dodaje zaznaczając, że USKS Grom stara się o kolejne fundusze na to przedsięwzięcie.



Andrzej Glinka wyjaśnia, że pieniędzy ze "Społecznika" [uzyskano 10 tys. zł] starczy jeszcze na uporządkowanie terenu koło obwodnicy w Sławnie zaznaczając, że i tak większość prac wykonują - na zasadzie wolontariatu - klubowicze.



- Nie ukrywam, że napisaliśmy kilka wniosków o granty i liczymy, że uda się nam uzyskać pieniądze, aby całość zrealizować - mówi.



Uczniowski Strzelecki Klub Sportowy GROM z siedzibą w m. Sławnie jest stowarzyszeniem osób fizycznych, w tym uczniów, rodziców i opiekunów, działającym na rzecz upowszechniania kultury fizycznej poprzez propagowanie strzelectwa, samoobrony, sportów obronnych i sportów militarnych ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą. Głównym obszarem działania klubu jest gmina i miasto Sławno, gmina i miasto Darłowo oraz gmina Malechowo. Klub prowadzi sekcje: strzelecką, samoobrony - Krav Maga i armwrestlingu.





