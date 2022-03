W Sławnie szykuje się Bieg Charytatywny dla Ukrainy. Wpisowe - dowolny dar rzeczowy

Regulamin Biegu Charytatywnego dla Ukrainy

I. ORGANIZATOR Organizatorami Biegu SŁAWNO DLA UKRAINY w Sławnie są:

Urząd Miejski w Sławnie,

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie,

4. Drużyna Wędrownicza „Haidowie” ,

12. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Drzewianie”.

II. CEL

1. Wsparcie walczących o wolność Ukrainy.

2. Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy

III. TERMIN, MIEJSCE I DYSTANS

1. Bieg odbędzie się 26 marca 2022r. o godzinie 10.00.

2. Trasa biegu: ścieżki rowerowe, drogi gruntowe.

3. Start i meta: ścieżka rowerowa na wysokości bramy wjazdowej na stadion miejski

4. Długość trasy ok 5 km.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Bieg odbywa się z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn.

2. Limit startujących 100: 50 kobiet, 50 mężczyzn.

3. W biegu może wystartować osoba, która w 2022r. ukończy 16 lat i podpisze oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu (niepełnoletni mogą wystartować po podpisaniu oświadczenia przez opiekuna prawnego).

4. Rejestracja na bieg rozpocznie się od godziny 9.00, na godzinę przed startem biegu w namiocie przy wjeździe do SP Nr 2 w Sławnie.

5. Opłatą startową jest dowolnym dar rzeczowy dla uchodźców z Ukrainy.

6. W trakcie całego wydarzenia wszystkich uczestników i kibiców obowiązuje przestrzeganie aktualnych wytycznych epidemicznych dostępnych na stronie www.gov.pl

7. Uczestnik oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia się wirusem COVID-19 podczas uczestnictwa w biegu.