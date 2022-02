W Sławnie radni zatwierdzili budżet miasta na 2022 rok. Rozmowa z burmistrzem ZDJĘCIA

Rada Miejska w Sławnie zatwierdziła budżet miasta na 2022 rok

Dochody miasta Sławno w 2022 r. kształtować się będą w kwocie 56.266.509,00zł, zaś wydatki w kwocie 60.480.596,00 zł. Planowany deficyt wynosi 4.214.087,00 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Głównymi dochodami budżetu jest m.in. podatek od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek - 8.754.604,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych - 9.388.429,00 zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.867.600,00 zł, opłata skarbowa – 270.000,00 zł, subwencja oświatowa – 7.943.757,00 zł, pomoc społeczna i rodzina – 12.668.464,00 zł.

Wydatki w kwocie 60.480.596,00 zł dzielą się na wydatki bieżące – 52.330.629,27 zł oraz wydatki majątkowe – 8.149.966,73 zł. Ponad 30% wydatków w budżecie to wydatki na oświatę i wychowanie - 18.907.099,00 zł. Wydatki na pomoc społeczną to 28,4% wydatków - 17.183.841,00 zł. Administracja to kwota 5.720.664,32 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.649.995,57 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.323.000,00 zł, kultura fizyczna – 1.121.068,00 zł.