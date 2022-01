W Sławnie radni zatwierdzili budżet miasta na 2022 rok. Rozmowa z burmistrzem ZDJĘCIA

Rada Miejska w Sławnie zatwierdziła budżet miasta na 2022 rok

Rozmowa z Krzysztofem Frankensteinem, burmistrzem Sławna

Co miasto czeka w 2022 roku?

K.F.: W 2021 roku pracowaliśmy na to, aby była przestrzeń dla kolejnych inwestycji. A bez środków zewnętrznych nie mamy co marzyć o zmianach w mieście. Z budżetu miasta możemy wygospodarować z pół miliona zł. W 2022 roku będzie przebudowywany stadion sportowy. Jesteśmy w trakcie procedur przetargowych i okazuje się, że są one skomplikowane. Trwają już od połowy listopada, gdyż zainteresowanie jest kilku firm. Jako miasto postawiliśmy wysokie wymagania, co związane jest z tym czego oczekuje Ministerstwo Sportu odnośnie bieżni tartanowej. Chodzi o atesty i właśnie tu jest oś protestów. Bo część firm produkuje tartan bez atestów i twierdzą one, że wcale nie gorszy, a nawet lepszy. Czekamy na rozstrzygnięcie tego sporu i liczę, że to się rozwiąże w lutym. Decyzja jest na zasadzie sądowej, a więc po za nami. Kolejne środki uzyskaliśmy na remont ulicy Okrzei, Dworcowej i Chełmońskiego od tej części, co została zakończona. Będzie tu dobudowana droga do ulicy Morskiej, co ułatwi dojazd do ulicy Chełmońskiej. Te procedury się już toczą. Inwestycja jest rozłożona na rok 2022 i 2023. Już pracujemy nad kolejnymi zadaniami. Zależy mi, aby drogi na Osiedlu Północ - ul. Witosa i Racibora - wyremontować do końca tej kadencji. Na wysokości marca i kwietnia będziemy wiedzieli, czy uzyskamy na ten cel dofinansowanie. Stąd też pewnego rodzaju dyscyplina finansowa na, którą zwracam uwagę.