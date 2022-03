W Sławnie przywieziono dary do Powiatowego Magazynu Humanitarnego ZDJĘCIA

Powiatowe Magazyny Pomocy Humanitarnej w Sławnie i Darłowie

Konwój humanitarny z gminy Sławno dotarł do Przemyśla. Zawieźli pomoc dla Ukrainy FOT

- Sławno, ul. Sempołowskiej 2d (budynek Zespołu Szkół Agrotechnicznych) – nr tel. 666 993 624

- Darłowo ,ul. Żeromskiego 25 (internat Zespołu Szkół Morskich) – nr tel. 666 993 614

Punkty otwarte są od 2 marca 2022 r. w godzinach 12.00 – 16.00.

Magazyny są punktami zbiórki produktów i środków, które będą przekazane potrzebującym na Ukrainie.

Pomoc materialna gromadzona w magazynach będzie dostarczana zorganizowanym transportem do magazynów w Szczecinie, stamtąd do Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych, a następnie transportem rządowym na Ukrainę.

Zwracamy się z prośbą do osób, organizacji, instytucji samorządowych o przekazywanie zebranych produktów i środków, w tym głównie: