W Sławnie policyjny pościg. Zderzenie 2 aut. Nowe informacje. Zdjęcia

Bardzo groźne zdarzenie drogowe w Sławnie w dniu 02.08.2023 r. przed południem w okolicy ulicy Morskiej. Ze wstępnych informacji od policji sławieńskiej wynika, że osobowe auto nie zatrzymało się do kontroli drogowej. Według policji patrol ruszył w pościg za pojazdem i to się skończyło zderzeniem dwóch aut - cywilnych - osobowych. Wstępnie wiadomo, że 3 osoby zostały zabrane do szpitali. Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia drogowego w Sławnie.

AKTUALIZACJA - 23.08.2023 r.

Policja ze Sławna informuje, że 21-latek kierujący Fordem nie miał do tego uprawnień oraz, że alkomat nie wykazał u mężczyzny promili. Według policji wstępne sprawdzenie testerem na narkotyki dało wynik pozytywny i tu policja informuje, że 21-latkowi pobrano krew by to ostatecznie zweryfikować. Ponadto - według KPP Sławno - kierujący Fordem miał - wcześniej - orzeczone przez sąd 176 dni więzienia i w związku z tym trafił do zakładu karnego. - Prowadzimy czynności pod kątem wypadku drogowego - dodaje st. asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie.

AKTUALIZACJA - godz. 15.57

Według wstępnych ustaleń policji w Sławnie do kontroli drogowej nie zatrzymał się 21-latek ze Sławna kierujący Fordem. Policja informuje, że to za tym autem ruszył w pościg policyjny radiowóz emitując dalej sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące 21-latkowi zatrzymanie auta. Według policji w odpowiedzi Ford skręcił w polną drogę.

Policja ze Sławna informuje, że ostatecznie Ford - jak wstępnie ustalono - chcąc wjechać na drogę asfaltową - ul. Morska w Sławnie - uderzył w prawidłowo jadącą Toyotę. W tym ostatnim pojeździe zostały poszkodowane 2 osoby - 68-latek (w/g policji kierujący Toyotą zabrany został karetką do szpitala) i 64-latka (pasażerka Toyoty, która zabrana została do szpitala śmigłowcem LPR), Policja dodaje, że kierujący Fordem był trzeźwy, ale pobrano mu też krew do badań - co jest rutynowym działaniem. Policja podaje także, że 21-latek z Forda został zabrany kolejną karetką do szpitala i tam przebywa pod nadzorem funkcjonariuszy policji. Jak usłyszeliśmy z KPP Sławno nie zostały wykonane czynności z 21-latkiem, gdyż nie pozwolili na to jeszcze lekarze.

Tym samym policja mówi, że jeszcze za wcześnie jest stwierdzenie dlaczego 21-latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej. A warto pamiętać, że za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i kontynuowanie jazdy grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Kodeks Karny nie zatrzymanie się do kontroli drogowej definiuje, jako przestępstwo.

Wiadomo też, że policyjny radiowóz nie został uszkodzony i wrócił do służby patrolowej.

Groźnie w rejonie ulicy Morskiej w Sławnie - 02.08.2023 r.

Ze wstępnych informacji od policji ze Sławna wynika, że patrol drogówki chciał dokonać kontroli drogowej przejeżdżającego pojazdu. Tu policja mówi, że kierująca osoba nie posłuchała wezwania i rozpoczęła ucieczką swoim autem zjeżdżając na polną drogę. Policja ruszyła radiowozem w pościg. Skończyło się tym, że - według policji - uciekające auto uderzyło w drugi osobowy - cywilny - samochód. Tyle wiadomo wstępnie od policji, która zastrzega, że prowadzone są czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia w okolicy ul. Morskiej w Sławnie. W tym rejonie ruch aut został czasowo wstrzymany. - Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym zabrano do szpitala ranną kobietę. Zaś karetką pogotowia zabrano rannego mężczyznę - mówi st. kpt. Damian Tomczyk, oficer prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie. - Również trzecia osoba uczestnicząca w zdarzeniu drogowym została zabrana do szpitala, ale kolejną karetką pogotowia - dodaje strażak.

Na miejscu działały dwa zastępy strażackie z JRG Sławno i OSP Sławsko, dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego, śmigłowiec LPR i policja wyjaśniająca okoliczności zdarzenia. Wiadomo jeszcze, że zderzyły się dwa osobowe - cywilne - auta: Toyota i Ford oraz, że pojazdy były na rejestracjach z powiatu sławieńskiego.

