W Sławnie policjant po służbie zatrzymał kompletnie pijanego kierującego autem

- Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie na jednej z ulic w Sławnie. Będący w czasie wolnym od służby dzielnicowy ze sławieńskiej komendy, zwrócił uwagę na kierującego Audi. Pojazd nie trzymał prostego toru jazdy i poruszał się przysłowiowym "zygzakiem". Policjant nie zastanawiając się ani chwili, postanowił zatrzymać auto, uniemożliwiając kierującemu dalszą jazdę - mówi st. asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie. - Funkcjonariusz, podchodząc do pojazdu zauważył, że siedzący za kierownicą mężczyzna znajduje się pod widocznym wpływem alkoholu. Mundurowy uniemożliwił mu kontynuowanie podróży i powiadomił o zdarzeniu oficera dyżurnego komendy, który na miejsce skierował patrol sławieńskich policjantów.

Jak się okazało 41-letni mieszkaniec Sławna, był kompletnie pijany. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 3 promile alkoholu. Po sprawdzeniu w bazie danych wyszło na jaw, że mężczyzna nie posiada również uprawnień do kierowania.