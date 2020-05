W środę - 6 maja 2020 roku Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna złożył podziękowania zespołom szyjącym maseczki i kombinezony ochronne.

Z początkiem kwietnia Urząd Miejski w Sławnie ruszył ze zorganizowaną akcją szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców oraz kombinezonów dla służb medycznych. Zakupiono niezbędne materiały, m.in. flizelinę medyczną, gumę do maseczek i kombinezonów, zamki, nici, igły, szpilki krawieckie.

Do szycia powołano trzy zespoły, składające się z pracowników miejskich jednostek. Zadaniem pierwszego zespołu, który funkcjonuje w Przedszkolu Miejskim nr 4, jest wykrajanie materiału i przygotowanie go do szycia kombinezonów ochronnych. Zadaniem drugiego zespołu, zlokalizowanego w Miejskiej Bibliotece Publicznej, jest wykrajanie i przygotowanie materiału do szycia maseczek ochronnych. Trzeci zespół, pracujący w świetlicy środowiskowej, zszywa gotowe elementy. Łącznie w trzech zespołach pracuje blisko 30 osób.Akcja przewidywana jest nieprzerwanie do czerwca br., w zależności od potrzeb będzie kontynuowana.