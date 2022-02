W Sławnie pięć ofert na przebudowę placu zabaw w centrum miasta ZDJĘCIA

Przebudują plac zabaw w Sławnie

Sławieński samorząd ogłosił przetarg na modernizację placu zabaw w centrum miasta, obok Szkoły Podstawowej nr 2 w Sławnie. W ogłoszonym przetargu wpłynęło pięć ofert - najtańsza opiewa na kwotę 135.275,40 zł, zaś najdroższa na kwotę 249,690,00 zł. Oferty zostaną teraz sprawdzone pod kątem zgodności z założeniami przetargu. Po zakończeniu tej procedury nastąpi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

To efekt pozyskanych środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Umowę w sprawie modernizacji placu zabaw w ub. roku podpisali Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna oraz Olgierd Kustosz– wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego. Całkowita wartość projektu to 184.274,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 117.253,00 zł, zaś wkład własny to 67.021,00 zł.

Zakres prac obejmować będzie demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia, wyposażenie placu zabaw w 12 nowych urządzeń zabawowych, zakup koszy parkowych oraz dostarczenie piasku na plac zabaw. Inwestycja w sposób znaczący podniesie walory estetyczne i użytkowe przedmiotowego obszaru.