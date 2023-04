W Sławnie pamiętają o św. Janie Pawle II. Apel w Kościele Mariackim. Zdjęcia, wideo Tomasz Turczyn

W niedzielę - 02.04.2023 r. w Kościele Mariackim w Sławnie o godz. 21 rozpoczął się Apel ze św. Janem Pawłem II. Wierni wsłuchiwali się we fragmenty jego homilii i zaśpiewali jego ulubione pieśni. Modlili się w intencji naszej Ojczyzny i Kościoła. Obecność Wiernych i modlitwa to wyraz wezwania do poszanowania pamięci o św. Janie Pawle II.