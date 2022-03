W Sławnie odebrali laury w 7 Powiatowym Turnieju Teatralnym 2022 - ZDJĘCIA, WIDEO Tomasz Turczyn

W Zespole Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego miała miejsce gala podsumowująca 7 Powiatowy Turniej Teatralny szkół podstawowych i średnich. W jej trakcie rozdano nagrody, wyróżnienia. Nie zabrakło też podziękowań i gratulacji. Tegoroczna edycja imprezy była wyjątkowa z uwagi na to, że uczestnicy musieli spektakle nagrać i na nośnikach dostarczyć jury konkursowemu. To z uwagi na obostrzenia pandemiczne. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęciowej z wręczenia końcowych laurów.