W Sławnie najlepsi uczniowie docenieni w ratuszu ZDJĘCIA. Za jakie osiągnięcia?

Burmistrz Sławna docenia uczniów za ich osiągnięcia

Doceniając wyjątkowe osiągnięcia sławieńskich uczniów, Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna zaprosił finalistów i laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych wraz z rodzicami i opiekunami do ratusza, wręczając im okolicznościowe nagrody i dyplomy.

Uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego, których organizatorem był Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Głównym celem konkursów było motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, w tym rozwijanie zainteresowań uczniów, pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu oraz promowanie szkół i uczniów szczególnie uzdolnionych.

Każdy konkurs przeprowadzany był w trzech etapach - szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Uczniowie biorący udział w etapie wojewódzkim mogli uzyskać tytuł laureata lub finalisty konkursu. Było o co walczyć, gdyż laureaci konkursu otrzymują najwyższą roczną ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu na świadectwie, są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu ośmioklasisty, co jest równoznaczne z uzyskaniem z niego najwyższego wyniku oraz przyjmowani są do wybranej szkoły na kolejnym etapie kształcenia w pierwszej kolejności.