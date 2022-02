W Sławnie nadmiar deszczówki w parku miejskim i powalone drzewa po wichurze ZDJĘCIA Tomasz Turczyn

Okolica Sławieńskiego Domu Kultury w Sławnie - park przypomina wodny świat. To efekt ostatnich - lutowych opadów deszczu. Do tego są spore ubytki w drzewostanie, a to już jest spowodowane ostatnią wichurą. Zobaczcie na zdjęciach.