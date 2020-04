W Sławnie można wykonać badania w kierunku koronawirusa. Jaki koszt?

- Mamy umowę z jednym z ogólnopolskich laboratoriów i stąd możliwość badań w kierunku koronawirusa - informuje Marzena Paczkowska, szefowa NZOZ Ars Medica w Sławnie. - W praktyce wygląda to tak, że w Sławnie pobierany jest materiał do badania i próbki jadą do Słupska. Na wynik czeka się dwa dni. Dziennie możemy wykonać maksymalnie 20 badań - dodaje.

Badanie COVID-19 - NZOZ ARS Medica informuje:

-Badania nie wykonujemy u pacjentów objętych kwarantanną

-Pacjent powracający z zagranicy nie może mieć wykonanego badania(musi pozostać w domu)

- Zalecane jest wykonanie dwóch badań w odstępie 3 tygodni

- Badanie wykonywane jest w dwóch klasach przeciwciał tzw. :

1.wczesnych(zakażenie obecne)

2.późnych (przebyte zachorowanie)

Informacje pod nr tel: 503 947 578