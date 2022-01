W Sławnie Maraton Fitness w Szkole Tańca Magnetica w ramach 30 Finału WOŚP ZDJĘCIA Tomasz Turczyn

W Sławnie odpalił 30 Finał WOŚP w dniu 29 stycznia 2022 r. Ten dzień to eventy sportowe. Wybraliśmy się do Szkoly Tańca Magnetica, gdzie wystartował Maraton Fitness. Wpisowym był datek do puszki WOŚP. Zobaczcie, jak panie i też panowie wyciskają z siebie siódme poty i mają z tego świetną zabawę. Brawo WY!!!.