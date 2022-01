W Sławnie jest do kupienia zabytkowy budynek ZDJĘCIA

Zakłady Drobiarskie w Sławnie

Z kart historii Zakładów Drobiarskich w Sławnie

Warto wiedzieć, że w latach 1966 - 1968 uruchomiono w zakładach drobiarskich w Sławnie wydział drobiarski z linią uboju drobiu grzebiącego i wodnego. Ważną datą dla przedsiębiorstwa z branży drobiarskiej w Sławnie był maj 1967 roku. Co się wówczas stało? Firma mogła się poszczycić kolejnym sukcesem. Uzyskała uprawnienia do eksportu swoich produktów. Uprawnienia do eksportu przełożyły się na szybki wzrost zatrudnienia w zakładach drobiarskich w Sławnie. W roku 1966 pracowały tu 323 osoby. W tym okresie Przedsiębiorstwo Jajczarsko - Drobiarskie w Sławnie generowało straty. Straty, ale uprawnienia eksportowe spowodowały, że zakład w Sławnie wyszedł na prostą. Już w 1968 roku uzyskiwało ono dochody. W 1970 roku zysk przedsiębiorstwa wyniósł ponad 10 milionów zł.