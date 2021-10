W Sławnie IV odsłona Maratonu na raty ZDJĘCIA - aktualizacja WYNIKI

Bieg Papieski 2021 - zaproszenie

OSiR w Sławnie zaprasza na Bieg Papieski, który będzie zarazem V odsłoną Maratonu na raty w Sławnie. Start 9 października o godz. 9 na ścieżkach rowerowych w Sławnie w pobliżu stadionu.

AKTUALIZACJA

02 października 2021r. w Sławnie po raz czwarty w sezonie 2021/2022, na stadionie i po ścieżkach rowerowych odbył się Maraton i Mini Maraton na Raty. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych, zachęcamy do zaplanowania sobie czasu na rekreację, odnowę sił psychofizycznych. W IV odsłonie zawodów wzięło udział 95 biegaczy.



- Następny raz spotykamy się 09 października i tak co sobota o godz. 9.00 do 11 listopada. Maratony na Raty organizowane są w ramach programu profilaktyki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie - mówi Krzysztof Kowalczyk, dyrektor OSiR w Sławnie.