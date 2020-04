Nietypowa interwencja strażaków ze Sławna w jednym z bloków.

- Wezwanie było do jednego z mieszkań, gdzie właściciel podejrzewał, że wydobył się czad z piecyka gazowego - mówi kpt. Damian Tomczyk, oficer prasowy powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. - Interwencja była o tyle nietypowa, że okazało się, że osoba wzywająca pomocy przebywa na kwarantannie związanej z powrotem z zagranicy.





Kpt. Tomczyk opisuje, że interweniujący strażacy musieli wejść do mieszkania w ubraniach ochronnych.



- Skończyło się tym, że mieszkanie przewietrzono. Nie było konieczności ewakuacji mieszkańca przebywającego na kwarantannie - podsumowuje strażak. - Ta interwencja pokazuje, jak bardzo ważne jest dokładne informowanie o wszystkim służb. Gdybyśmy nie mieli takiej wiedzy, to nasi strażacy wchodząc do takiego mieszkania też musieli by później przejść kwarantannę lub być wyłączeni ze służby do czasu aż byłby wynik ich badań na koronawirusa - akcentuje.





