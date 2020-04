W Sławnie i Darłowie są decyzje w sprawie otwarcia przedszkoli! Wiemy jakie! [WIDEO]

W środę - 29.04.2020 r. - premier Mateusz Morawiecki ogłosił kolejne etapy odmrażania gospodarki i życia społecznego. Po długim weekendzie mają zostać otwarte m.in. sklepy w galeriach handlowych czy niektóre instytucje kultury, jak muzea oraz biblioteki. Możliwe to będzie już od poniedziałku, 4 maja. Punktem, który wzbudził największe poruszenie, była zapowiedź, że od 6 maja rząd rekomenduje otwarcie żłobków i przedszkoli dla rodziców, którzy chcą wrócić do pracy, a nie mają co zrobić z pociechami.

Realizacją tego zadania mają się zająć samorządy. Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna, w porozumieniu z dyrektorami miejskich placówek przedszkolnych, przeanalizował możliwość otwarcia żłobka i przedszkoli w podanym terminie lecz - jak mówi włodarz - jest on nierealny.

- Życie i zdrowie mieszkańców, w tym najmłodszych, jest dla mnie najważniejsze. Uważam, że w obecnej sytuacji jest więcej zagrożeń niż korzyści. W każdej chwili w przedszkolu, czy w żłobku mogą wystąpić różne objawy u dzieci, świadczące o anginie, chorobie bądź podejrzeniu koronawirusa. Takie przypadki należy zgłaszać do sanepidu i do czasu pobrania wymazu i otrzymania wyniku, dana grupa dzieci jest wyłączona i pozostaje w kwarantannie w danej jednostce pod opieką nauczyciela/opiekuna. Może to trwać nawet do 72 godzin. W tym czasie rodzice nie mają możliwości odebrania dzieci z placówki - mówi Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna. - Poza tym po zdalnej analizie informacji, wstępne zainteresowanie rodziców, aby oddać dziecko do przedszkola/żłobka wynosi niecałe 20%, a większość z tych zainteresowanych nie jest z grupy zawodów, wskazanych przez ministerstwo, mających pierwszeństwo w przyjęciu do tych placówek. Podjęta decyzja podyktowana jest przede wszystkim troską o zdrowie dzieci, rodziców oraz pracowników tych placówek, do których miałyby uczęszczać nasze dzieci – dodaje burmistrz.