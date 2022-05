W Sławnie bardzo duży targ. Królują kwiatki i sadzonki. ZDJĘCIA, ceny - 06.05.2022

Wiosenny targ w Sławnie pęka w szwach

Targowisko w Sławnie znajduje się przy ulicy Mickiewicza. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na auta, bo w dniu targowym jest ich bardzo wiele - patrz zdjęcia. Targ w Sławnie to też inne artykuły do kupienia - owoce, warzywa i tu nasz reporter usłyszał od jednego sprzedawców, że ceny zmieniają się z tygodnia na tydzień. Mówił on, że są wyższe na giełdach warzywno - owocowych i to też odbija się w cenniku lokalnych sprzedawców np. w sklepach, czy na targu.