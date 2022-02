W Sławnie 4 oferty na remont stadionu. Ale są grubo wyższe niż kosztorys ZDJĘCIA - komentarz redakcji

Przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie - jest problem

Z ofert, które wpłynęły na przetarg w Sławnie najtańsza opiewa na kwotę 7.140.677,67 zł, zaś najdroższa na kwotę 8.682.620,06 zł. Sławieński samorząd na realizację zadania zamierzał przeznaczyć kwotę 5.161.386,77 zł.

- Oferty zostaną teraz sprawdzone pod kątem zgodności z założeniami przetargu. Po zakończeniu tej procedury podejmiemy ostateczną decyzję - komentuje Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna.

Włodarz wylicza, że realnie najtańsza oferta z nadzorem inwestorskim to koszt ok. 7,2 mln zł. Mówi, że tym samym dofinansowanie zewnętrzne - uzyskane przez samorząd - wyszło by w takiej konfiguracji przetargowej ok. jedna trzecia inwestycji.

- Koszty robót budowlanych poszły w górę i doskonale o tym wszyscy wiedzą. Z wyliczeń wynika, że musimy znaleźć około dodatkowe 2 miliony zł jeśli chcemy zrealizować przebudowę stadionu - dodaje burmistrz. - Nie ukrywam, że jest to spory problem, bo nasz budżet jest napięty. Dodam, że można dużo mówić teoretycznie o zarządzaniu miastem, ale są twarde realia z którymi trzeba się mierzyć. Szukamy rozwiązania sytuacji z przetargu i w ciągu najbliższych dni będziemy chcieli je wypracować.