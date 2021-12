W - ratuszu - Sławnie podsumowano Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa ZDJĘCIA

Podsumowano w Sławnie

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa to wydarzenie, które ma na celu promowanie kultury, historii i tradycji Pomorza Zachodniego wśród jego mieszkańców jako elementu dziedzictwa kulturowego Polski. „Skarbiec pamięci” hasło tegorocznej edycji ZDD odwołuje się do historii, które skrywają mury zabytkowych obiektów, ale też do wspomnień i emocji zamkniętych w rodzinnych albumach i pamiątkach przekazywanych kolejnym pokoleniom, które znalazły na Pomorzu Zachodnim swój dom.